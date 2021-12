“Matrimonio a Prima Vista”, la protagonista ammette la triste verità: “Ho sofferto molto” (Di martedì 7 dicembre 2021) Martina Manoni, ex volto di “Matrimonio a Prima Vista”, ha ammesso una sconvolgente verità sul suo percorso televisivo: “Ho sofferto molto” “Matrimonio a Prima Vista”, programma trasmesso da Real Time, rappresenta un’opportunità davvero imperdibile per i single che ancora sperano di trovare l’amore. Grazie al contributo di tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 7 dicembre 2021) Martina Manoni, ex volto di “”, ha ammesso una sconvolgentesul suo percorso televisivo: “Ho” “”, programma trasmesso da Real Time, rappresenta un’opportunità davvero imperdibile per i single che ancora sperano di trovare l’amore. Grazie al contributo di tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ivamio : @michelinaland12 @lareginaderoma È maggiorenne ma questo non giustifica che un cafone può usare una persona così. S… - rosannavn : @CarloMontanari @danieledv79 @DilannoGiovanni @lucatelese Il matrimonio PD e M5S non si è fatto...lo sposo, impaur… - mikrokosvmos : se mi esce la febbre sul labbro prima del matrimonio mi sparo - alice_curiosa : @mara_gottardi Io non sposerei mai uno che mi tradisce prima del matrimonio - Stefycr7T : RT @GScuccimarri: È stato bello vedere nascere un amore e vederlo difendere contro chi voleva sminuirlo o distruggerlo. In 1 anno Don Alfon… -