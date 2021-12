Masi, direttore di gara F1, nella bufera: gli episodi controversi nel rodeo in Arabia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sorpassi, staccate al limite e giri velocissimi a danzare tra i muretti. Ma anche ruotate, tamponamenti, insulti e polemiche. Il GP Arabia Saudita è destinato a restare nella mente per un bel po', ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Sorpassi, staccate al limite e giri velocissimi a danzare tra i muretti. Ma anche ruotate, tamponamenti, insulti e polemiche. Il GPSaudita è destinato a restaremente per un bel po', ...

Advertising

infoitsport : Masi, direttore di gara F1, nella bufera: gli episodi controversi nel rodeo in Arabia - KhronosOne : @Saetta_McQueen Ansa, 5/12/2021,Jeddah - Arabia Saudita.Mentre si disputava la gara di F1, il direttore Masi ha cau… - dinoadduci : Masi, direttore di gara F1, nella bufera: gli episodi controversi nel rodeo in Arabia - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Masi, direttore di gara F1, nella bufera: gli episodi controversi nel rodeo in Arabia - Gazzetta_it : Masi, direttore di gara F1, nella bufera: gli episodi controversi nel rodeo in Arabia -