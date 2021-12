Mario Rui l’agente: “vince lo scudetto con il Napoli, poi vola a Dubai. Ero Juventino avevo il poster di Luciano Moggi…” (Di martedì 7 dicembre 2021) l’agente di Mario Rui, parla delle ultime prestazioni del terzino portoghese del Napoli e svela una curiosa scommessa sullo scudetto. Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffele Aurriemma, “Mario Rui non è amato per quanto merita? Il mio assistito dà sempre il suo contributo e sta dimostrando di stare bene fisicamente e di fare prestazioni importanti e costanti. Il momento è difficile, ma lo è stato e lo sarà per tutti. L’Inter e la Juventus hanno avuto problemi iniziali, la Roma li ha adesso. Purtroppo si gioca troppo, sia nei club e nelle Nazionali. Si gioca tantissimo, gli interessi sono talmente grossi che purtroppo è così. ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 dicembre 2021)diRui, parla delle ultime prestazioni del terzino portoghese dele svela una curiosa scommessa sulloGiuffredi, agente diRui, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffele Aurriemma, “Rui non è amato per quanto merita? Il mio assistito dà sempre il suo contributo e sta dimostrando di stare bene fisicamente e di fare prestazioni importanti e costanti. Il momento è difficile, ma lo è stato e lo sarà per tutti. L’Inter e la Juventus hanno avuto problemi iniziali, la Roma li ha adesso. Purtroppo si gioca troppo, sia nei club e nelle Nazionali. Si gioca tantissimo, gli interessi sono talmente grossi che purtroppo è così. ...

