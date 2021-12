Maria De Filippi, gli auguri di Maurizio Costanzo per i suoi 60 anni: “Un grande amore e una grande amica” (Di martedì 7 dicembre 2021) Maria De Filippi ha festeggiato 60 anni il 5 dicembre. Tra i molti messaggi di auguri da parte dei suoi colleghi del mondo dello spettacolo, spiccano sicuramente quelli del marito del marito Maurizio Costanzo. Il conduttore ha parlato della loro storia d’amore nel corso di un’intervista, rivelando alcuni retroscena inediti sulla loro storia. Maria De Filippi, gli auguri del marito Maurizio Costanzo Maria de Filippi ha compiuto 60 anni. Dal 5 dicembre moltissimi volti noti della televisione hanno voluto fare gli auguri alla storica conduttrice, da Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin e Pier ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021)Deha festeggiato 60il 5 dicembre. Tra i molti messaggi dida parte deicolleghi del mondo dello spettacolo, spiccano sicuramente quelli del marito del marito. Il conduttore ha parlato della loro storia d’nel corso di un’intervista, rivelando alcuni retroscena inediti sulla loro storia.De, glidel maritodeha compiuto 60. Dal 5 dicembre moltissimi volti noti della televisione hanno voluto fare glialla storica conduttrice, da Luciana Littizzetto a Silvia Toffanin e Pier ...

