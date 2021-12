(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il candidato sindaco di Napoli Catelloritorna a esercitare le funzioni di, a Campobasso, continuando però a essere contestualmente consigliere comunale e presunto capo dell’opposizione. È unache si possa fare ile ilallo stesso tempo”. Lo afferma l’ex sindaco di Napoli, Luigi de, che pone il tema “della questione morale perché mentre scrivi una sentenza detti un comunicato, mentre tieni una requisitoria ti prepari il comizio. Parliamo – prosegue – dello stessoche prima di mettersi in aspettativa per candidarsi nella città dove aveva espletato le funzioni di pm stava facendo campagna elettorale da mesi”. Dedice ...

Advertising

anteprima24 : ** #Maresca politico-magistrato, l'ira di De Magistris: 'Una vergogna' ** - VesuvioLive : De Magistris : “Vergogna che Maresca faccia contestualmente il politico e il magistrato” -

Ultime Notizie dalla rete : Maresca politico

... Dariodi Gente A Modo: 'Siamo noi a non meritarci la lezione morale del vicesindaco perché non c'è dubbio che l'aumento di aggressività verbale nel discorsoè imputabile in ...Il consigliere Catello(Gruppo) ha esordito confermando l'ottica di opposizione, severa ma costruttiva, già enunciata nella ...ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo. ...Luigi de Magistris si lega alla polemica che riguarda Catello Maresca, che farà contemporaneamente il politico e il magistrato ...Catello Maresca torna a fare il magistrato alla Corte d’Appello di Campobasso, ma scoppia la polemica: non lascerà l’incarico di ...