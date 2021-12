Marco Lobasso Giorni di terremoto per il calcio italiano. Dopo il caso plusvalenze

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marco Lobasso

Leggo.it

Giorni di terremoto per il calcio italiano. Dopo il caso plusvalenze della Juve (appena all'inizio), tocca a Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, finire in guai giudiziari. Il ...... fra tante rievocazioni ed inevitabili commozioni, in una cerimonia condotta con affettuosa sensibilità e perizia dal collega. Il libro si apre con la prefazione del mitico Dino ...Marco LobassoGiorni di terremoto per il calcio italiano. Dopo il caso plusvalenze della Juve (appena all'inizio), tocca a Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, finire in guai giudiziari.E’ il racconto di un’epoca che può essere definita leggendaria. Storie sportive straordinarie lontane nel tempo e che con gli anni hanno acquisito un alone speciale.