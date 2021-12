Marcia | Palmisano | “Vorrei che la mia disciplina entrasse nei meeting internazionali”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Portiamo i giochi della gioventù nelle scuole. Lancio questa proposta, perché dietro alle vittorie c’è un percorso lungo che inizia da piccoli. Poi mi piacerebbe anche che laneio nel Golden Gala. Vogliamo farci conoscere agli appassionati“. Ne ha parlato Antonella, campionessa olimpica di, a margine dell’evento ‘Un anno d’oro’ organizzato dalla Federazione Italiana Atletica Leggera. Proposte rilevanti della campionessa italiana, protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, al fine di alimentare la popolarità della sua. In particolare, all’inizio delle sue dichiarazioni,ha inoltre fatto riferimento all’introduzione di nuove attività per bambini. SportFace.

