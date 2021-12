Mara Venier, la decisione presa: Ha rifiutato definitivamente | Ecco il motivo (Di martedì 7 dicembre 2021) La conduzione dell’ultima puntata della kermesse musicale era stata affidata anche a Mara Venier: Ecco cosa si nasconde dietro la sua assenza. Manca sempre meno alla nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. L’anno scorso, la kermesse musicale dedicata ai più piccoli, non è andata in onda per la prima volta nella sua storia. Infatti, l’edizione 2020 è stata rimandata a quest’anno e si è svolta in primavera, mentre il 3, 4 e 5 dicembre è andata in onda l’edizione 2021. In particolare, la conduzione della puntata finale inizialmente era stata affidata a Mara Venier e Carlo Conti. Ma, solo quest’ultimo ha preso parte allo Zecchino d’Oro. Andiamo a vedere cosa si nasconde dietro l’assenza della conduttrice veneta. Il “no” di Mara Venier L’edizione 2020 è stata ... Leggi su topicnews (Di martedì 7 dicembre 2021) La conduzione dell’ultima puntata della kermesse musicale era stata affidata anche acosa si nasconde dietro la sua assenza. Manca sempre meno alla nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. L’anno scorso, la kermesse musicale dedicata ai più piccoli, non è andata in onda per la prima volta nella sua storia. Infatti, l’edizione 2020 è stata rimandata a quest’anno e si è svolta in primavera, mentre il 3, 4 e 5 dicembre è andata in onda l’edizione 2021. In particolare, la conduzione della puntata finale inizialmente era stata affidata ae Carlo Conti. Ma, solo quest’ultimo ha preso parte allo Zecchino d’Oro. Andiamo a vedere cosa si nasconde dietro l’assenza della conduttrice veneta. Il “no” diL’edizione 2020 è stata ...

