Mantova | l’Isola dei Fiori di Loto più grande d’Italia | dove poterla ammirare

Leggi su funweek

(Di martedì 7 dicembre 2021) Belli sacri e venerati dai buddisti e dagli indù: idisono una vera meraviglia e non serve andare in oriente per ammirarli. In provincia disi trovadidipiù. Siamo sul Lago Superiore, il piùdei tre specchi d’acqua che compongono i Laghi di. LEGGI ANCHE: — Trasformata da scoglio a giardinoto,Bella del Lago Maggiore da visitare assolutamente Qui si trova un’isola galleggiante di questi, che grazie ad una divisione fatta da un piccolo corso d’acqua , è possibile attraversarla con le barche. Appartenente alla famiglia delle Nelumbonaceae, è una pianta acquatica i cui ...