Manovra, Orlando "Ancora spazio per il dialogo con i sindacati"

ROMA (ITALPRESS) – "Io spero e credo che ci sia Ancora lo spazio per un dialogo. Questo governo non ha mai rinunciato al confronto con i sindacati". Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un colloquio con Repubblica, commentando l'annuncio della proclamazione da parte di Cgil e Uil dello sciopero generale del 16 dicembre. "Bisogna capire bene i motivi di questa protesta ma se riguarda la Manovra, allora ci sono Ancora degli aspetti su cui possiamo lavorare. Nell'ultimo consiglio dei ministri – aggiunge – è emersa la possibilità di aprire e mantenere il confronto su questioni fondamentali: le pensioni e le delocalizzazioni. Questo può accadere già nei prossimi giorni".(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

