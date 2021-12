Manovra: Borghi (Pd), 'sciopero eccessivo, noi lavoriamo per il dialogo' (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Lo sciopero generale in questa fase è oggettivamente una scelta eccessiva. Si fatica, sinceramente, a comprendere le ragioni di una simile scelta". Lo ha detto il deputato Enrico Borghi, componente della segreteria Pd, a Rai News 24. "La Manovra ha un carattere espansivo e destina risorse ingenti alla crescita e al lavoro e se per una parte del sindacato esistono aspetti non accettabili ci si confronti. Ritengo che, soprattutto oggi, sia interesse comune avere un confronto senza pregiudiziali che consenta di superare eventuali ostacoli pensando al bene collettivo", ha aggiunto. "L'unità del Paese in questo frangente sta producendo risultati importanti, non prevalgano, a tutti i livelli, antichi usi e vecchi riflessi. Quanto ottenuto può essere vanificato nel giro di pochissimo, visto la complessissima ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Logenerale in questa fase è oggettivamente una scelta eccessiva. Si fatica, sinceramente, a comprendere le ragioni di una simile scelta". Lo ha detto il deputato Enrico, componente della segreteria Pd, a Rai News 24. "Laha un carattere espansivo e destina risorse ingenti alla crescita e al lavoro e se per una parte del sindacato esistono aspetti non accettabili ci si confronti. Ritengo che, soprattutto oggi, sia interesse comune avere un confronto senza pregiudiziali che consenta di superare eventuali ostacoli pensando al bene collettivo", ha aggiunto. "L'unità del Paese in questo frangente sta producendo risultati importanti, non prevalgano, a tutti i livelli, antichi usi e vecchi riflessi. Quanto ottenuto può essere vanificato nel giro di pochissimo, visto la complessissima ...

Advertising

TV7Benevento : Manovra: Borghi (Pd), 'sciopero eccessivo, noi lavoriamo per il dialogo'... - 24Edilizia : La valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne entra nella manovra - MontagnaUncem : RT @AgCultNews: Cultura, settimana al Senato: focus su Manovra e riqualificazione borghi @SenatoStampa @ANICASOCIAL @luigidimaio @ItalyMFA… - AgCultNews : Cultura, settimana al Senato: focus su Manovra e riqualificazione borghi @SenatoStampa @ANICASOCIAL @luigidimaio… - the_big_sleep_1 : @borghi_claudio Ci sono tutte le premesse per un buon risultato di FPO (sempre se vanno a votare e non fanno qualch… -