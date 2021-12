Manfredi ‘spiega’ la ressa al San Carlo e su Capodanno | “Valutazioni quotidiane”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “C’è stato un deficit organizzativo che ha causato troppo assembramento. Non so esattamente quali siano stati i motivi dell’assembramento ma bisogna essere più attenti rispetto a questi problemi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in relazione allache si è verificata ieri sera all’esterno del teatro Sanin occasione della prima del film ‘I Fratelli De Filippo‘ di Sergio Rubini. E ai giornalisti che hanno chiesto un’opinione rispetto alla decisione del direttore generale della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, di chiedere l’intervento degli ispettori Asl, il sindaco ha risposto: “Il ruolo di Verdoliva è di controllare la salute pubblica, se lo ha fatto evidentemente ha ritenuto che fosse utile farlo“. “E’ stata una bellissima serata per Napoli con la proiezione di un film ...