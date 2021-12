Maneskin la nonna di Victoria racconta a 15 anni ha visto la madre morire

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il drammatico racconto dellamaternala bassista della band romana.Dietro la bassista che sul palco non si ferma mai e ha una energia fuori dal comune, c’è una giovane donna che hada vicino la sofferenza. E quella sofferenza non l’ha respinta, anzi. L’ha cullata, conservata e poi trasformata in musica.

Il più grande rimpianto , raccontaElin, è che Jeanett non abbia potuto vedere il grande successo che la figlia ha riscosso insieme ai Måneskin. Il legame con le sue origini danesi è ...Da www.ilmessaggero.it victoria de angelis 12 Dietro la bassista che sul palco non si ferma mai e ha una energia fuori dal comune, c'è una giovane donna che ha visto da vicino la sofferenza. E quella ...La nonna di Victoria dei Måneskin racconta il dramma vissuto dalla musicista. A soli 15 anni si è trasferita in Danimarca per seguire la madre malata terminale ...Drammatico aneddoto sulla vita privata di Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin ha visto la madre morire per un male incurabile ...