Malinovskyi carica l’Atalanta: “Domani dobbiamo dare il massimo” (Di martedì 7 dicembre 2021) Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza della sfida contro il Villarreal. Ecco le sue parole: “Il mister mi dice sempre di non calciare forte, ma preciso: col Napoli ho fatto un bel gol, ma voglio aiutare la squadra, per me è importante dare il massimo per la squadra. È difficile segnare da fuori area, non devo solo segnare. Dopo la partita di Napoli abbiamo festeggiato, ma già dal giorno dopo pensavamo a questo match. Quando vinci hai maggiore fiducia, ma la Champions è differente rispetto al campionato. Domani sarà una gara diversa, dobbiamo avere la testa fredda e il cuore caldo, dobbiamo dare il massimo”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 7 dicembre 2021) Ruslan, trequartista del, ha parlato in conferenza della sfida contro il Villarreal. Ecco le sue parole: “Il mister mi dice sempre di non calciare forte, ma preciso: col Napoli ho fatto un bel gol, ma voglio aiutare la squadra, per me è importanteilper la squadra. È difficile segnare da fuori area, non devo solo segnare. Dopo la partita di Napoli abbiamo festeggiato, ma già dal giorno dopo pensavamo a questo match. Quando vinci hai maggiore fiducia, ma la Champions è differente rispetto al campionato.sarà una gara diversa,avere la testa fredda e il cuore caldo,il”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: ?? #Zapata resiste alla carica di un difensore, scarica per #Malinovskyi che di interno piede la mette all'incrocio dei pal… - Marcoberga : RT @Atalanta_BC: ?? #Zapata resiste alla carica di un difensore, scarica per #Malinovskyi che di interno piede la mette all'incrocio dei pal… - ripaz_ : RT @Atalanta_BC: ?? #Zapata resiste alla carica di un difensore, scarica per #Malinovskyi che di interno piede la mette all'incrocio dei pal… - jefsiboro : RT @Atalanta_BC: ?? #Zapata resiste alla carica di un difensore, scarica per #Malinovskyi che di interno piede la mette all'incrocio dei pal… - Yonadu92 : RT @Atalanta_BC: ?? #Zapata resiste alla carica di un difensore, scarica per #Malinovskyi che di interno piede la mette all'incrocio dei pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi carica Napoli - Atalanta 2 - 3, pagelle / Spalletti è il vero rivoluzionario dell'era De Laurentiis Questo mi sembra abbastanza evidente: la squadra, tutta, gioca perché lui la carica a pallettoni, ...su Elmas mi fa venire più di un dubbio - 5 Nientedimeno che per dare un giallo a Malinovskyi gli ha ...

Napoli - Atalanta le pagelle e il tabellino della partita Al 7 la squadra di Gasperini passa in vantaggio con il gol di Malinovskyi su assist di Zapata che carica il sinistro e di prima la piazza sotto la traversa. Al 40 pareggia il Napoli con il gol di ...

Malinovskyi carica l'Atalanta: "Domani dobbiamo dare il massimo" alfredopedulla.com Il quartetto qualità Quattro squadre in quattro punti, poi la Roma quinta a nove lunghezze dal quarto posto, in una classifica che si allunga e che, già prima della fine del girone d’andata, seleziona le candidate allo sc ...

Contro il Napoli un grande Toloi e l’Atalanta colpisce ancora Altro successo, il quinto consecutivo, e altro segnale importante al campionato e anche a sè stessi, per la consapevolezza generale del gruppo. Questa gara presentava un’opportunità pazzesca. Se con u ...

Questo mi sembra abbastanza evidente: la squadra, tutta, gioca perché lui laa pallettoni, ...su Elmas mi fa venire più di un dubbio - 5 Nientedimeno che per dare un giallo agli ha ...Al 7 la squadra di Gasperini passa in vantaggio con il gol disu assist di Zapata cheil sinistro e di prima la piazza sotto la traversa. Al 40 pareggia il Napoli con il gol di ...Quattro squadre in quattro punti, poi la Roma quinta a nove lunghezze dal quarto posto, in una classifica che si allunga e che, già prima della fine del girone d’andata, seleziona le candidate allo sc ...Altro successo, il quinto consecutivo, e altro segnale importante al campionato e anche a sè stessi, per la consapevolezza generale del gruppo. Questa gara presentava un’opportunità pazzesca. Se con u ...