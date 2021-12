Magnani denuncia | “A Cerveteri lo sport resta al palo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 dicembre 2021)– “Lonon interessa a questa amministrazione. Questo è un fatto ormai, dopo quasi cinque anni di nulla” – a lanciare l’allarme sulloa Ladispoli è il consigliere comunale Alessandro. “La maggioranza in Consiglio ha bocciato più volte le nostre proposte di sostenere e promuovere le attività delle associazioni, che sul territorio si stanno barcamenando con scarsissimi mezzi per ottenere qualche risultato. Perfino i 10mila euro previsti in Bilancio sono stati spostati dalloal capitolo “cultura” (di nuovo, sì) nell’ultima variazione d’urgenza approvata pochi giorni fa. Ma non avevamo una Festa dello? È sparita dai radar. E non abbiamo perfino una Consulta dello? C’è, sì, ma Chi l’ha vista? Alla fine, si è ridotta a un elenco ...