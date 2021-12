Magistrati, concorso da incubo: passano solo 88 su 1.500. «I candidati non sanno scrivere» (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Csm chiederà oggi, con una specifica risoluzione, alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, di rivedere la normativa per i concorsi in magistratura. Dopo un anno di lockdown, di prove... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Csm chiederà oggi, con una specifica risoluzione, alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, di rivedere la normativa per i concorsi in magistratura. Dopo un anno di lockdown, di prove...

