Magistrati, concorso da incubo: i candidati non sanno scrivere, passano solo 88 su 1500 (Di martedì 7 dicembre 2021) In Italia abbiamo un problema che riguarda gli aspiranti Magistrati che si preparano a superare il concorso: la stragrande maggioranza di loro non è riuscita a superare la prova scritta per gli eccessivi errori di grammatica. Aspiranti Magistrati, la percentuale choc del concorso Secondo l'ultimo aggiornamento sul concorso da 310 posti che si è svolto l'estate scorsa dal 12 al 16 luglio, i candidati sono stato 5.827. Di questi soltanto in 3.797 hanno consegnato la busta con la prova. Ma il vero problema, però, viene ora con la correzione degli elaborati: sui 1.532 compiti esaminati finora dalla Commissione, è passato soltanto il 5,8% dei candidati, 88 persone. Un numero talmente basso da non sembrare vero. Qual è la motivazione? Gli aspiranti ...

