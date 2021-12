Madrid, ecco com'è l'hotel su cui Ronaldo ha investito 13 milioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo ha condiviso tra le su Instagram stories questo video che mostra com'è il "Pestana CR7", hotel a Madrid della catena del portoghese (gli altri sono a Lisbona, Funchal e New York e ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 7 dicembre 2021) Cristianoha condiviso tra le su Instagram stories questo video che mostra com'è il "Pestana CR7",della catena del portoghese (gli altri sono a Lisbona, Funchal e New York e ...

Advertising

Inter : ?? | #BROTHERSOFTHEWORLD Si torna in campo per la #UCL: questa sera appuntamento con #RealMadridInter! ???? Da dove s… - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per l’ultima gior… - imepicbrozo77 : RT @SimoneTogna: #RealMadridInter: a Madrid non tutti tifano Real. Ecco gli scatenati supporters dell'#Inter! - imepicbrozo77 : RT @FcInterNewsit: ?? SI TORNA AL BERNABEU DI MADRID E LE EMOZIONI SONO TANTE. Ecco l'undici TITOLARE scelto da Inzaghi per dare l'assalto a… - FcInterNewsit : ?? SI TORNA AL BERNABEU DI MADRID E LE EMOZIONI SONO TANTE. Ecco l'undici TITOLARE scelto da Inzaghi per dare l'assa… -