Lutto nel mondo del calcio | morto Eugenio Minasso | patron dell’Imperia

(Di martedì 7 dicembre 2021) A 62 anni ci lascia, presidentedal 2019, quando la squadra ancora militava in eccellenza. Da quel momento iniziarono insieme un processo di crescita, fino a raggiungere la Serie D e l’anno successivo una tranquilla salvezza. Contagiato dal Covid nell’estate scorsa,sembrava star bene ma solo in seguito si sono aggiunte delle complicazioni a livello polmonare. Il presidente era da tempo ricoverato presso il San Martino di Genova ed ènella struttura ospedaliera.

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - TerzoTempo54 : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali - gattogeremia : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali - bizcommunityit : Lutto nel mondo del commercio: si è spenta a 52 anni Maura Sacilotto, storica commessa a Vittorio Veneto e campione… - Mimagaan : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

... prima attraverso il lavorosindacato e poi con l'attività politica si è sempre adoperato per ... Per l'onorevole Pd Alfredo Bazoli è unper l'intera comunità: "Un uomo generoso, empatico, dal ...Ricordiamo infatti che è stato per due mandati presidente di Confagricoltura Grosseto, l'ultimo dei quali terminato1998. Membro della Giunta nazionale di Confagricoltura, Giovanni Battista ...Lutto nella politica bresciana: a 75 anni si è spento Aldo Rebecchi, figura di spicco del sindacato e della politica cittadina ma anche nazionale. Segretario della Cgil di Brescia, nell’87 fu eletto d ...Allergico, non si era vaccinato. Ex comandante di macchina. nelle navi mercantili. e animatore del circolo Pertini ...