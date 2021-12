L’Ue nel caos climatico: gas e nucleare diventano «green» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La decisione è imminente, dovrebbe essere ufficializzata verso il 15 dicembre, cioè la vigilia del Consiglio europeo dei capi di stato e di governo del 16-17: il gas e l’energia nucleare entreranno nella tassonomia della finanza “verde”, avranno il label per gli investimenti sostenibili che dovranno dirigere miliardi verso le energie durevoli. DOPO MESI DI DISCUSSIONI, di lobby e di polemiche, la Ue si dirige verso questa controversa approvazione. Con qualche paletto: saranno considerate energie di transizione, dovranno rispettare norme … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La decisione è imminente, dovrebbe essere ufficializzata verso il 15 dicembre, cioè la vigilia del Consiglio europeo dei capi di stato e di governo del 16-17: il gas e l’energiaentreranno nella tassonomia della finanza “verde”, avranno il label per gli investimenti sostenibili che dovranno dirigere miliardi verso le energie durevoli. DOPO MESI DI DISCUSSIONI, di lobby e di polemiche, la Ue si dirige verso questa controversa approvazione. Con qualche paletto: saranno considerate energie di transizione, dovranno rispettare norme … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

