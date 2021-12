Love is in the air, trame turche: la drastica decisione di Melo (Di martedì 7 dicembre 2021) Melo, la migliore amica di Eda, durante le prossime puntate di Love is in the air, si ritroverà a vivere l'ennesima delusione d'amore, che la spingerà a prendere una decisione tanto drastica quanto repentina. La giovane, infatti, come segnalano le trame turche, proverà un sentimento sempre più forte nei confronti di Burak per il quale lavora come cameriera presso il bar dell'hotel di proprietà di Deniz, nonostante sia consapevole dei sentimenti che il ragazzo prova per Eda. Tuttavia, lo scenario sembrerà cambiare a favore di Melo con il ritorno di Serkan che scoprirà di essere il padre di Kiraz e si impegnerà a riconquistare Eda. Burak sarà profondamente geloso di Bolat e del suo legame con la Yildiz, mentre Melo comincerà ad intravedere un futuro ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021), la migliore amica di Eda, durante le prossime puntate diis in the air, si ritroverà a vivere l'ennesima delusione d'amore, che la spingerà a prendere unatantoquanto repentina. La giovane, infatti, come segnalano le, proverà un sentimento sempre più forte nei confronti di Burak per il quale lavora come cameriera presso il bar dell'hotel di proprietà di Deniz, nonostante sia consapevole dei sentimenti che il ragazzo prova per Eda. Tuttavia, lo scenario sembrerà cambiare a favore dicon il ritorno di Serkan che scoprirà di essere il padre di Kiraz e si impegnerà a riconquistare Eda. Burak sarà profondamente geloso di Bolat e del suo legame con la Yildiz, mentrecomincerà ad intravedere un futuro ...

