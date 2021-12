Love is in the air, anticipazioni oggi 7 dicembre: ultimatum di Eda a Serkan (Di martedì 7 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi martedì 7 dicembre, primo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Eda sta per andare a cena: i due trascorrono una bella serata ma al termine la Yildiz diventa improvvisamente triste ricordando i momenti difficili vissuti con il suo amato durante la malattia. Così chiede al Bolat di andare via e non tornare più. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi martedì 7 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 7 dicembre 2021)is in the Air,martedì 7, primo appuntamento della settimana che va in onda intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul che è arrivata alla seconda stagione? Eda sta per andare a cena: i due trascorrono una bella serata ma al termine la Yildiz diventa improvvisamente triste ricordando i momenti difficili vissuti con il suo amato durante la malattia. Così chiede al Bolat di andare via e non tornare più.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmartedì 7ai due protagonisti della romantica soap? Le ...

Advertising

Vevi_Amanim : RT @Antonel57727969: Io lo ho fatto... ragazze volete firmare anche voi? @quimediaset @giacomolievi: Love is in the air in prima serata su… - FUKUROD5NI : @sisigtofu aaaa rly love the design! tagging xixixixi @fluorblue - Alessia04789851 : L'essenza della vita è curare..la gioia di vivere è amare! The essence of life is to heal .. the joy of living is t… - Silvia_Fancy : RT @Antonel57727969: Io lo ho fatto... ragazze volete firmare anche voi? @quimediaset @giacomolievi: Love is in the air in prima serata su… - Lilylauu : sono in protesta non violenta e, invece di essere al lavoro, sto procrastinando l'uscita assieme a tanto caffè e The House Of Love. -