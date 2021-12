Love is in the air, anticipazioni 8 dicembre: Melo è la mamma di Kiraz (Di martedì 7 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata mercoledì 8 dicembre. Melo è la mamma di Kiraz: una bugia per nascondere la verità a Serkan. Melo e la piccola Kiraz (Love is in the Air)Il passato di Eda e Serkan si riaffaccia nelle loro vite. In hotel si ritrovano tutti: dai due architetti a Melo e Ayfer, la signora Aydan con Seyfi e Kemal fino a Engin e Piril. Non manca proprio nessuno, c’è anche Kiraz, la figlia di Eda. La Yildiz vorrebbe liberarsi della presenza ingombrante di Serkan, che le ricorda quanto ha sofferto e cosa ha dovuto subire quando il Bolat ha perso la testa nel momento peggiore della malattia. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Eda, ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 dicembre 2021)is in the air prossima puntata mercoledì 8è ladi: una bugia per nascondere la verità a Serkan.e la piccolais in the Air)Il passato di Eda e Serkan si riaffaccia nelle loro vite. In hotel si ritrovano tutti: dai due architetti ae Ayfer, la signora Aydan con Seyfi e Kemal fino a Engin e Piril. Non manca proprio nessuno, c’è anche, la figlia di Eda. La Yildiz vorrebbe liberarsi della presenza ingombrante di Serkan, che le ricorda quanto ha sofferto e cosa ha dovuto subire quando il Bolat ha perso la testa nel momento peggiore della malattia. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Eda, ...

