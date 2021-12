“L’odore della pelle” di Arb Dance Company in prima nazionale al Campania Festival (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – «QuelL’odore di pelle diversa che ti faceva sentire estraneo in un mondo in cui dovremmo essere tutti profumati». È “L’odore della pelle” che debutta in prima nazionale l’8 dicembre al Teatro Sannazzaro per il Campania Teatro Festival diretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione Campania. Annamaria di Maio che cura la direzione artistica, insieme a Francesca Gammella (concept e drammaturgia) danno vita insieme alle coreografie di Nyko Piscopo danno vita a questo spettacolo che parte da una riflessione profonda, sul sentire l’altro attraverso il senso dell’olfatto. Ciò permette di riconoscere l’altro, nella sia pienezza o diversità. L’istinto ci riporta a sensazioni, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – «Queldidiversa che ti faceva sentire estraneo in un mondo in cui dovremmo essere tutti profumati». È “” che debutta inl’8 dicembre al Teatro Sannazzaro per ilTeatrodiretto da Ruggero Cappuccio e finanziato dalla Regione. Annamaria di Maio che cura la direzione artistica, insieme a Francesca Gammella (concept e drammaturgia) danno vita insieme alle coreografie di Nyko Piscopo danno vita a questo spettacolo che parte da una riflessione profonda, sul sentire l’altro attraverso il senso dell’olfatto. Ciò permette di riconoscere l’altro, nella sia pienezza o diversità. L’istinto ci riporta a sensazioni, ...

Advertising

eligiacpad : RT @salvatorebrizzi: Corre voce che da oggi chi non è punturato perderà ulteriori diritti. Non è vero. Sono i punturati che perdono ogni gi… - anteprima24 : ** 'L’odore della pelle' di Arb Dance Company in prima nazionale al Campania Festival ** - WillyAho : L’ottimismo è il profumo della vita, ma io in questo periodo sento solo odore di merda - Sandro15533442 : RT @salvatorebrizzi: Corre voce che da oggi chi non è punturato perderà ulteriori diritti. Non è vero. Sono i punturati che perdono ogni gi… - EmyRoyaleagle : RT @salvatorebrizzi: Corre voce che da oggi chi non è punturato perderà ulteriori diritti. Non è vero. Sono i punturati che perdono ogni gi… -