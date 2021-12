Advertising

alessiagelli : RT @qn_lanazione: Lo chef Picchi lancia le 'albicocche di Firenze', sui social scatta il derby con Prato - qn_lanazione : Lo chef Picchi lancia le 'albicocche di Firenze', sui social scatta il derby con Prato -

Ultime Notizie dalla rete : chef Picchi

La Nazione

Firenze, 7 dicembre 2021 - C'è da scommettere che loFabio, vecchia volpe delle cucine ma anche della comunicazione gastronomica, sapesse benissimo a cosa sarebbe andato incontro pubblicando quel post, nella giornata di lunedì. "Alla C. ...... non mi sono tolto niente " Così ha continuato la sua dichiarazione lo, parlando della rigida ... La sua popolarità sul web ha raggiuntoaltissimi proprio per il suo gesto iconico della '...Firenze, 7 dicembre 2021 - C'è da scommettere che lo chef Fabio Picchi, vecchia volpe delle cucine ma anche della comunicazione gastronomica, sapesse benissimo a cosa sarebbe andato incontro ...