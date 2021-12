LIVE – Venezia-Valencia 54-70, Eurocup 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 7 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Umana Reyer Venezia-Valencia basket, sfida valida per la sesta giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna nel turno precedente, la formazione di coach De Raffaele torna tra le mura amiche del Taliercio, dove a fargli visita sarà la formazione spagnola reduce da due vittorie consecutive. La palla a due è fissata per le ore 20:00 di martedì 7 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Latestuale di Umana Reyer, sfida valida per la sesta giornata del gruppo B didi. Dopo la sconfitta contro la Virtus Bologna nel turno precedente, la formazione di coach De Raffaele torna tra le mura amiche del Taliercio, dove a fargli visita sarà la formazione spagnola reduce da due vittorie consecutive. La palla a due è fissata per le ore 20:00 di martedì 7 dicembre, con Sportface che vi terrà aggiornati sull’andamento della partita. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAAGGIORNA LA ...

