LIVE Real Madrid-Inter, Champions League in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Real Madrid-Inter match di Champions League, i nerazzurri che si giocano il primo posto nel girone Nell’Inter dovrebbero esserci pochi dubbi, Dzeko partirà titolare. Dall’inizio anche Lautaro Martinez con Perisic e Dumfries sugli esterni, fuori Correa per infortunio. Mediana con Calhanoglu trequartista e Barella con Brozovic a centrocampo, anche se Vidal prova ad essere titolare. In difesa rientra De Vrij al centro della difesa con Skriniar e Bastoni ai lati. In porta il solito Handanovic. Real Madrid con Courtois in porta, Carvajal e Mendy ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch di, i nerazzurri che si giocano ilnelNell’dovrebbero esserci pochi dubbi, Dzeko partirà titolare. Dall’inizio anche Lautaro Martinez con Perisic e Dumfries sugli esterni, fuori Correa per infortunio. Mediana con Calhanoglu trequartista e Barella con Brozovic a centrocampo, anche se Vidal prova ad essere titolare. In difesa rientra De Vrij al centro della difesa con Skriniar e Bastoni ai lati. In porta il solito Handanovic.con Courtois in porta, Carvajal e Mendy ...

Advertising

sogniappesi1985 : RT @InterOlogy1908: Siamo in live ?? Roma-Inter e Real-Inter - chiaramazzolenl : RT @InterOlogy1908: Siamo in live ?? Roma-Inter e Real-Inter - InterOlogy1908 : Siamo in live ?? Roma-Inter e Real-Inter - MondoInter4 : Siamo in Diretta Live?? per parlare del Prepartita di Real-Madrid-Inter ?????????? - davidecurrenti : Alle 20 live sul mio canale #twitch: - Aspettando la serata Real: come arriva l'#Inter; - #Brozovic: tante chiacch… -