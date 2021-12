LIVE Real Madrid-Inter 2-0 | Champions League in DIRETTA | Vinicius e Asensio firmano le reti che valgono il primo posto Pagelle e highlights

(Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.05 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.00 Ecco le(4-3-3): Courtois 6; Carvajal 6, Militao 6, Alaba 6, Mendy 6; Modric 6.5, Casemiro 6.5 (71? Camavinga 6), Kroos 7 (76? Valverde 6); Rodrygo 6 (76?7), Jovic 6 (76’Mariano Diaz 6),6.5 (81? E.Hazard s.v.). All. Ancelotti 7.(3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 5, Skriniar 6.5, Bastoni 6; Dumfries 6.5 (45? Dimarco 5.5), Barella 4.5, Brozovic 6.5 (60’Vidal 6) , Calhanoglu 5 (60’Vecino 6), Perisic 6; Martinez 5 (66? Gagliardini 6), Dzeko 5 (60? Sanchez 6). All. Inzaghi 6. 22.55che gioca un buontempo, ma nella ripresa non riesce a ...

... il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021 - 2022 traMadrid e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bernabeu,Madrid e ...530 Nella prima partita al Bernabeu dal 22 maggio 2010, il giorno del Triplete, l'Inter perde 2 - 0 contro ilMadrid e chiude così al secondo posto nel girone C di Champions League. Agli ottavi, da febbraio, i nerazzurri arrivano da non testa di serie . Lunedì a Nyon alle 12 il sorteggio. Che poi la ...Inter che gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa non riesce a ripetere la prestazione e trova una sconfitta senza appelli. Secondo posto per i nerazzurri ...85' - Skriniar di testa! Courtois para 83' - Pasticcio in area della difesa nerazzurra che quasi porta al terzo gol del Real 80' - Cambio per Ancelotti che inserisce Hazard per Vinicius Jr 79' ...