LIVE Real Madrid-Inter 1-0 | Champions League in DIRETTA | Kroos sblocca la partita

(Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Gol,, rete dalla distanza del centrocampista tedesco che trova il secondo palo,1-0. 17? Lautaro cerca Bastoni ma sbaglia completamente il passaggio. 15? Cross di Dumfries, Alaba di testa spazza via il pallone. 13? Destro di Rodrygo che finisce sul fondo. 11? Perisic al volo viene murato, spazza Modric. 9?che prova il contropiede mentre ilprende il possesso del gioco. 7? Ancora Brozovic manda sull’esterno della rete dalla distanza. 5? Tiro di Brozovic che viene respinto dalla difesa del. 3? Subito al tiro Vinicius che a giro sfiora il secondo palo. 1? Inizio la! 20.55 Squadre in campo, inno della ...

Corriere : Real Madrid-Inter: gol di Kroos alla prima azione Live 1-0 - vivoperlinter : 17' - Gol Real Madrid, Kroos da fuori area calcia di potenza ed insacca sul secondo palo con il mancino… - fcin1908it : LIVE #RealMadridInter 1-0 (17' Kroos): GOL REAL MADRID Grandissimo gol di Kroos. Tiro da fuori e palla nell'angoli… - zazoomblog : Real Madrid Inter 0-0 LIVE: fischio d’inizio - #Madrid #Inter #LIVE: #fischio - NinasProject : RT @brunoflop_: live Real Madrid VS Internazionale Milano #?????_??????_????? -

In capo Milan - Liverpool 0 - 0 DIRETTA e Madrid - Inter 0 - 0 DIRETTA Un Milan offensivo e imprevedibile per battere il Liverpool. Stefano Pioli ha scelto Messias, alla prima da titolare in Champions League, con Brahim Diaz e Krunic a ...... il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021 - 2022 tra Madrid e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Bernabeu, Madrid e ...