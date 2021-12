LIVE Real Madrid-Inter 0-0 | Champions League in DIRETTA | Dumfries parte titolare!

Leggi su oasport

(Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.35 A prescindere dal risultato di questa sfida, l’si è qualificata per la fase a eliminazionedellaper la prima volta nelle ultime 10 stagioni, mancava dal 2011/12 quando venne eliminata agli ottavi dal Marsiglia. 20.30 In questa, ilha costruito 40 azioni manovrate ovvero con almeno 10 passaggi terminati con un tiro o un tocco nell’area avversaria (più di ogni altra squadra). Quattro di queste sono terminate con un gol, altro record per questa. 20.25 La coppia d’attacco dell’Edin Dzeko e Lautaro Martinez si è creata nove occasioni in questa ...