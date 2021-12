LIVE Real Madrid-Inter 0-0, Champions League in DIRETTA: doppio tentativo di Brozovic! (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Ancora Brozovic manda sull’esterno della rete dalla distanza. 5? Tiro di Brozovic che viene respinto dalla difesa del Real. 3? Subito al tiro Vinicius che a giro sfiora il secondo palo. 1? Inizio la partita! 20.55 Squadre in campo, inno della Champions League in corso! 20.50 Tra poco l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 L’ultima vittoria dell’Inter in trasferta contro un avversario spagnolo nelle coppe europee risale all’ottobre 2004, 5-1 contro il Valencia. Da allora, i nerazzurri non hanno trovato il successo nelle ultime sette sfide di questo tipo, raccogliendo sei sconfitte (1 pareggio) la più recente contro il Real Madrid nel novembre 2020. 20.40 Il Real Madrid ha ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Ancora Brozovic manda sull’esterno della rete dalla distanza. 5? Tiro di Brozovic che viene respinto dalla difesa del. 3? Subito al tiro Vinicius che a giro sfiora il secondo palo. 1? Inizio la partita! 20.55 Squadre in campo, inno dellain corso! 20.50 Tra poco l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 L’ultima vittoria dell’in trasferta contro un avversario spagnolo nelle coppe europee risale all’ottobre 2004, 5-1 contro il Valencia. Da allora, i nerazzurri non hanno trovato il successo nelle ultime sette sfide di questo tipo, raccogliendo sei sconfitte (1 pareggio) la più recente contro ilnel novembre 2020. 20.40 Ilha ...

