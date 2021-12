LIVE Porto-Atletico Madrid 0-1, Champions League 2021 in DIRETTA: entrambe le squadre in 10 uomini! Espulsi Carrasco e Wendell (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILAN-LIVERPOOL 82? QUADRUPLO CAMBIO Porto! Dentro Sergio OLIVEira, Corona, Martinez e Vieira: fuori Joao Mario, Grujic, Taremi e Otavio. 81? Intanto raddoppio di Marco Asensio nella sfida tra Real Madrid e Inter: i nerazzurri sono in 10 uomini dopo il fallo di Barella su Militao. 78? Espulso anche Marchesin dalla panchina per proteste: ultimi minuti di fuoco in Portogallo! 75? Correa scappa in contropiede ma non è glaciale nei pressi della porta: destro alto dell’argentino. 73? Si provano a placare gli animi dopo i cartellini sventolati da Turpin: in 10 uomini entrambe le squadre adesso. 70? È UN FAR WEST IN PortoGALLO!!!! ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILAN-RPOOL 82? QUADRUPLO CAMBIO! Dentro Sergio Oira, Corona, Martinez e Vieira: fuori Joao Mario, Grujic, Taremi e Otavio. 81? Intanto raddoppio di Marco Asensio nella sfida tra Reale Inter: i nerazzurri sono in 10 uomini dopo il fallo di Barella su Militao. 78? Espulso anche Marchesin dalla panchina per proteste: ultimi minuti di fuoco ingallo! 75? Correa scappa in contropiede ma non è glaciale nei pressi della porta: destro alto dell’argentino. 73? Si provano a placare gli animi dopo i cartellini sventolati da Turpin: in 10 uominileadesso. 70? È UN FAR WEST INGALLO!!!! ...

