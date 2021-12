LIVE Milan-Liverpool, Champions League in DIRETTA: vincere e sperare, occhio a Porto-Atletico (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Milan-LIVErpool, per la 6° giornata della fase a gironi di Champions League, gruppo B. Le due squadre Dopo la vittoria in extremis in casa dell’Atletico Madrid grazie al gol al debutto in Champions di Junior Messias, il Milan rimette tutto in discussione per la seconda squadra qualificata agli ottavi dal gruppo B. Alla squadra di Stefano Pioli, adesso con 4 punti, servirà solo vincere questa sera, e sperare contemporaneamente almeno nel pareggio tra Porto e Atletico. Rossoneri che arrivano però a San Siro con tanti infortuni, a ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladirpool, per la 6° giornata della fase a gironi di, gruppo B. Le due squadre Dopo la vittoria in extremis in casa dell’Madrid grazie al gol al debutto indi Junior Messias, ilrimette tutto in discussione per la seconda squadra qualificata agli ottavi dal gruppo B. Alla squadra di Stefano Pioli, adesso con 4 punti, servirà soloquesta sera, econtemporaneamente almeno nel pareggio tra. Rossoneri che arrivano però a San Siro con tanti infortuni, a ...

