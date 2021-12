Live Milan-Liverpool 1-2 | Origi non perdona e l' Europa si allontana

Advertising

acmilan : Il Milan sbarca su Kuaishou, una delle piattaforme di short video e live-streaming più popolari della Cina ??… - infoitsport : Milan Liverpool LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - gilnar76 : #Milan Liverpool 1-1 LIVE: iniziata la ripresa a San Siro #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - SkySport : Milan-Liverpool 1-1 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport… - zazoomblog : Milan Liverpool 0-0 LIVE: Reds tutt’altro che rinunciatari - #Milan #Liverpool #LIVE: #tutt’altro -

Ultime Notizie dalla rete : Live Milan

- Liverpool 1 - 0 al 29' - Rete di Fikayo Tomori. Sull'angolo, miracolo di Alisson sulla palla tagliata di Messias, il portiere non puó nulla sul tap in vincente del difensore rossonero. REAL ...... il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021 - 2022 trae Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e ...58' Altro corner per i Reds: pallone dentro, Messias allontana la minaccia. 57' Angolo per il Liverpool: cross in mezzo, poi Theo recupera e prova a ripartire ma perde subito ...52' Calcio d'angolo per il Milan: Kessie mette in mezzo, ma Alisson blocca senza affanno. 50' Kessie viene affossato in area avversaria, ma il direttore di gara lascia correre.