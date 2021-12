LIVE Milan-Liverpool 1-2 | Champions League in DIRETTA | Salah e Origi rimontano Tomori | rossoneri eliminati

(Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILSI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LADI PORTO-ATLETICO MADRID 23.05 È tutto per ladirpool. Grazie dell’attenzione e alla prossima, sempre su OA Sport! 23.04 Le pagelle della partita.: Maignan 6; Kalulu 6 (65? Florenzi 5,5),5,5, Romagnoli 5,5, Theo Hernandez 5,5; Tonali 6 (59? Saelemaekers 5,5), Kessié 5,5, Messias 5,5, Brahim Diaz 5,5 (59? Bennacer 5,5), Krunic 6 (83? Bakayoko 6); Ibrahimovic 5,5. All. Pioli 5,5.RPOOL: Alisson 5,5; N. Williams 6 (90+3? Bradley sv), Konaté 6, Phillips 6, Tsimikas 6; Minamino 6 (90+3? Woltman sv), Morton 6, ...

acmilan : Il Milan sbarca su Kuaishou, una delle piattaforme di short video e live-streaming più popolari della Cina ??… - zazoomblog : Milan Liverpool 1-2 LIVE: 0-3 Atletico è finita - #Milan #Liverpool #LIVE: #Atletico - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Milan-Liverpool 1-2, Florenzi: 'C'è rabbia, Champions sfuggita per dettagli' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan , niente impresa e addio Europa: il #Liverpool vince 2-1 a San Siro, rossoneri ultimi e fuori da tutto - zazoomblog : LIVE Milan-Liverpool 1-2 Champions League in DIRETTA: dentro Florenzi i rossoneri provano a risalire - #Milan-Live… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Milan

Allo stadio San Siro, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021 - 2022 trae Liverpool: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaIlconclude la sua campagna europea, non sarà nemmeno Europa League per gli uomini di Pioli che cadono in casa contro il Liverpool e vedono l'Atletico Madrid espugnare 1 - 3 ...Risultati e classifiche Champions League: tutti gli aggiornamenti della sesta giornata. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli ... Serata fondamentale per ilche si gioca tutto contro i Reds,...Milan-Liverpool 1-2, le pagelle: male Kessie, Theo Hernandez e Ibrahimovic deludenti. Che errore di Tomori sul gol di Origi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE...TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DI PORTO-ATLETICO MADRID 22.58 Il gruppo B dunque presenta il Liverpool ...