Live Milan-Liverpool 1-0 | Pioli si gioca tutto con Ibra

(Di martedì 7 dicembre 2021) Una notte da. Una notte per cuore forti. Dopo le prime quattro partite del girone, nessuno si aspettava che la squadra di Pioli potesse essere ancora in gioco all'ultimo turno. E invece...

Advertising

acmilan : Il Milan sbarca su Kuaishou, una delle piattaforme di short video e live-streaming più popolari della Cina ??… - LonigroMarco : LIVE SXM, Milan 1-0 Liverpool: Tomori sblocca il parziale! - calciomercatoit : ?29’ TOMORIIIII! Milan in vantaggio #MilanLiverpool 1-0 #RealMadridInter 1-0 ??#UCL | LIVE - gilnar76 : #Milan Liverpool 0-0 LIVE: Reds tutt’altro che rinunciatari #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Italiane in Europa, le ultime LIVE! Milan con Ibra e Messias -

Ultime Notizie dalla rete : Live Milan

Racconteremo nel dettaglio gli episodi più importanti delle due partite nella nostra MOVIOLA:- LIVERPOOL REAL MADRID - INTER 8' PROTESTE IN AREA DI BARELLA: lieve contatto tra il ...In capo- Liverpool 0 - 0 DIRETTA e Real Madrid - Inter 0 - 0 DIRETTA Unoffensivo e imprevedibile per battere il Liverpool. Stefano Pioli ha scelto Messias, alla prima da titolare in Champions League, con Brahim Diaz e Krunic a supporto di Zlatan Ibrahimovic nella ...28' GOL GOL GOOOLLL!!! TOMORI!!! Il difensore inglese va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Milan in vantaggio! 27' Altro tiro dalla bandierina per il Liverpool: cross ...14' Romagnoli si rialza, il gioco può riprendere. 12' Gioco fermo: Romagnoli è rimasto a terra dopo un contrasto con Origi. 8' Punizione ...