LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: terza vittoria per il detentore del titolo, il russo crolla alla 27a mossa (Di martedì 7 dicembre 2021) BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 17:26 A questo punto è tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata con appuntamento a domani! 17:24 Resterebbero ufficialmente cinque partite da giocare, ma va ricordata una clausola: ove il campione raggiungesse quota 7.5 prima della quattordicesima partita, egli verrebbe proclamato vincitore e il match interrotto in quel punto. Al momento, con tre patte, sarebbe la dodicesima la partita dell'interruzione. 17:23 A questo punto si fa durissima per lo sfidante, e si fa davvero sempre più vicino il quinto titolo Mondiale consecutivo per il norvegese, in grado di approfittare di un errore di ...

