LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: russo aggressivo fin dall’apertura, tanti pensieri per il norvegese (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 14:32 Sembra ora uscito dalla propria preparazione Nepomniachtchi, al primo vero momento di pensieri profondi. 14:29 A Dubai è arrivato anche Sergej Karjakin, sfidante di Carlsen nel 2016 e unico a trovarsi in vantaggio in un match contro di lui, vincendo l’ottava partita prima di perdere decima e spareggi. Alla tv norvegese ha dichiarato che non gli è stato chiesto di andare ad aiutare Nepomniachtchi, ma gli è stato piuttosto, per quel che fa capire, imposto/caldamente consigliato. 14:27 11… O-O. Arrocco corto per Carlsen, perfettamente comprensibile. 14:24 Il momento della prima mossa simbolica, che poi è diventata reale nelle idee di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:32 Sembra ora uscito dalla propria preparazione, al primo vero momento diprofondi. 14:29 A Dubai è arrivato anche Sergej Karjakin, sfidante dinel 2016 e unico a trovarsi in vantaggio in un match contro di lui, vincendo l’ottava partita prima di perdere decima e spareggi. Alla tvha dichiarato che non gli è stato chiesto di andare ad aiutare, ma gli è stato piuttosto, per quel che fa capire, imposto/caldamente consigliato. 14:27 11… O-O. Arrocco corto per, perfettamente comprensibile. 14:24 Il momento della prima mossa simbolica, che poi è diventata reale nelle idee di ...

