LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: posizione persa per lo sfidante, il campione verso la terza vittoria (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 17:23 A questo punto si fa durissima per lo sfidante, e si fa davvero sempre più vicino il quinto titolo Mondiale consecutivo per il norvegese, in grado di approfittare di un errore di Nepomniachtchi ancora più grave di quello occorso nell’ottava partita. 17:22 MAGNUS Carlsen CONDUCE PER 6-3 17:22 IL BIANCO ABBANDONA. 17:20 Con la faccia sconsolata, Nepomniachtchi valuta cosa fare. 17:17 39… Ta8 giocata. 17:16 Carlsen si prende ancora il suo tempo, con 2? sull’orologio pre-40a. 17:15 39. Cxc5. 17:13 15 minuti per le ultime due prima del controllo del tempo per Nepomniachtchi. 17:12 Nigel Short, sfidante di ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:17:23 A questo punto si fa durissima per lo, e si fa davvero sempre più vicino il quinto titoloconsecutivo per il norvegese, in grado di approfittare di un errore diancora più grave di quello occorso nell’ottava partita. 17:22 MAGNUSCONDUCE PER 6-3 17:22 IL BIANCO ABBANDONA. 17:20 Con la faccia sconsolata,valuta cosa fare. 17:17 39… Ta8 giocata. 17:16si prende ancora il suo tempo, con 2? sull’orologio pre-40a. 17:15 39. Cxc5. 17:13 15 minuti per le ultime due prima del controllo del tempo per. 17:12 Nigel Short,di ...

