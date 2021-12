LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo sorprende il campione con l’apertura Inglese (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 14:00 Non è facile mandare Carlsen fuori dalla preparazione, ma in questa situazione sembra che Nepomniachtchi ci sia almeno in parte riuscito. 13:58 Tre le posizioni identiche, tutte in partite di LIVEllo più basso, che si possono trovare come esempio pratico. Intanto Carlsen ha speso 20 minuti di riflessione complessivi, 7’30” per Nepomniachtchi. 13:57 7. Cbd2. 13:55 6… Cf6 è stata giocata, si entra in una trasposizione nella quale si incontra anche qualche partita importante (Rapport-Wei Yi, Shenzhen Evening Rapid). 13:53 Caruana: “Non importa ciò che il Bianco fa, la tensione resterà in questa posizione. Quando la stavo guardando, pensavo fosse troppo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:00 Non è facile mandarefuori dalla preparazione, ma in questa situazione sembra checi sia almeno in parte riuscito. 13:58 Tre le posizioni identiche, tutte in partite dillo più basso, che si possono trovare come esempio pratico. Intantoha speso 20 minuti di riflessione complessivi, 7’30” per. 13:57 7. Cbd2. 13:55 6… Cf6 è stata giocata, si entra in una trasposizione nella quale si incontra anche qualche partita importante (Rapport-Wei Yi, Shenzhen Evening Rapid). 13:53 Caruana: “Non importa ciò che il Bianco fa, la tensione resterà in questa posizione. Quando la stavo guardando, pensavo fosse troppo ...

