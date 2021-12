LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il russo cambia tutto, apertura Inglese (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 13:40 Recentissimo l’ultimo esempio di partita con …d4, tra Vladislav Artemiev e Stepan Zilka in Russia-Repubblica Ceca agli Europei a squadre. Partita, questa, vinta da Artemiev con scacco matto in 44 mosse (Torri in settima e ottava). 13:39 3… d4, l’arma di Bronstein ripresa da Carlsen! 13:37 L’ultima volta che Nepomniachtchi si è trovato in questa posizione è stata quest’anno contro il polacco Jan-Krzysztof Duda. 13:36 Inusualmente, Carlsen si prende del tempo, a dimostrazione del fatto che ha forse sottovalutato la possibilità dell’Inglese. 13:35 Con il Nero questa variante se la sono trovata di fronte spesso tanto Sveshnikov quanto Kramnik, che vi ha giocato diverse ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:40 Recentissimo l’ultimo esempio di partita con …d4, tra Vladislav Artemiev e Stepan Zilka in Russia-Repubblica Ceca agli Europei a squadre. Partita, questa, vinta da Artemiev con scacco matto in 44 mosse (Torri in settima e ottava). 13:39 3… d4, l’arma di Bronstein ripresa da! 13:37 L’ultima volta chesi è trovato in questa posizione è stata quest’anno contro il polacco Jan-Krzysztof Duda. 13:36 Inusualmente,si prende del tempo, a dimostrazione del fatto che ha forse sottovalutato la possibilità dell’. 13:35 Con il Nero questa variante se la sono trovata di fronte spesso tanto Sveshnikov quanto Kramnik, che vi ha giocato diverse ...

