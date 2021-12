L’Italia a un passo dal 90% di over 12 vaccinati. L’87% dei cittadini ha ricevuto una dose. L’84% ha completato il ciclo. E al 44,4% è stata somministra la booster (Di martedì 7 dicembre 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia con risultati sicuramente soddisfacenti e sicuramente più positivi rispetto agli standard degli altri Paesi. Ad oggi le dosi somministrate sono 99.255.774. Secondo i dati riportati da Palazzo Chigi (qui il report) e aggiornati a oggi, 47.434.836 di persone (l’87,83% della popolazione over 12) ha ricevuto almeno una dose; 45.809.339 (l’84,82 % della popolazione over 12) ha completato l’intero ciclo vaccinale; 363.449 (lo 0,67 % della popolazione over 12) sono guariti da massimo sei mesi. Ma non è tutto. Sul sito sono riportati anche i dati regione per regione. E così scopriamo che la percentuale più alta di vaccinati la troviamo nella Provincia Autonoma di Trento: qui infatti le dosi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Continua la campagna vaccinale in Italia con risultati sicuramente soddisfacenti e sicuramente più positivi rispetto agli standard degli altri Paesi. Ad oggi le dosite sono 99.255.774. Secondo i dati riportati da Palazzo Chigi (qui il report) e aggiornati a oggi, 47.434.836 di persone (l’87,83% della popolazione12) haalmeno una; 45.809.339 (l’84,82 % della popolazione12) hal’interovaccinale; 363.449 (lo 0,67 % della popolazione12) sono guariti da massimo sei mesi. Ma non è tutto. Sul sito sono riportati anche i dati regione per regione. E così scopriamo che la percentuale più alta dila troviamo nella Provincia Autonoma di Trento: qui infatti le dosi ...

