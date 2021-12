Lipsia-Manchester City | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 7 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, gara valida per la sesta giornata del girone A di Champions League. Fischio d’inizio alle ore 18.45 alla Red Bull Arena. La classifica vede ilgià sicuro del primato con 12 punti, seguito dal PSG a 8.e Club Brugge si giocano il posto in Europa League, entrambe con 4 punti. I tedeschi guidati da Achim Beierlorzer non stanno passando un buon periodo in Bundesliga. Infatti si trovano all’undicesimo posto in classifica con 18 punti, molto staccati dal vertice. Proprio per questo negli scorsi giorni è stato esonerato il tecnico Marsch, sostituito proprio dal suo vice Beierlorzer. Ildi Pep Guardiola si trova in ...