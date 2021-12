Lipsia-Manchester City, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel Gruppo A di Champions League si sfidano Lipsia e Manchester City, nel sesto e ultimo match valido per i gironi di qualificazione. Gruppo che ha ormai poco da dire, con gli inglesi che assieme al PSG, si sono aggiudicati con un turno di anticipo l’accesso agli ottavi di finale. Resta però da decidere chi tra i tedeschi e il Club Bruges si approprierà del terzo posto valido per l’approdo in Europa League. La formazione di Pep Guardiola è ormai sicura della prima posizione, forte dei 12 punti fin qua conquistati, frutto di ben quattro vittorie e una sola sconfitta. I citizens cercheranno comunque di chiudere il raggruppamento nel miglior modo possibile, rafforzando la propria candidatura tra le favorite della competizione. Il Lipsia ha provato fino all’ultimo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel Gruppo A disi sfidano, nel sesto e ultimo match valido per i gironi di qualificazione. Gruppo che ha ormai poco da dire, con gli inglesi che assieme al PSG, si sono aggiudicati con un turno di anticipo l’accesso agli ottavi di finale. Resta però da decidere chi tra i tedeschi e il Club Bruges si approprierà del terzo posto valido per l’approdo in Europa. La formazione di Pep Guardiola è ormai sicura della prima posizione, forte dei 12 punti fin qua conquistati, frutto di ben quattro vittorie e una sola sconfitta. I citizens cercheranno comunque di chiudere il raggruppamento nel miglior modo possibile, rafforzando la propria candidatura tra le favorite della competizione. Ilha provato fino all’ultimo a ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #ChampionsLeague #Lipsia Vs #ManchesterCity è una partita della sesta e ultima giornata dei gironi di Champions… - zazoomblog : RB Lipsia-Manchester City (Champions League martedì H 18.45): formazioni quote pronostici. Inglesi già primi i tede… - sportli26181512 : Manchester United, pronta l'offerta per il giocatore del Lipsia: Il Manchester United di Ralf Rangnick avrebbe già… - Luxgraph : Lipsia-Manchester City, i tedeschi segnano molto in casa - Fantacalciok : RB Lipsia – Manchester City: diretta live e risultato in tempo reale -