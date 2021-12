Licenzia in diretta su Zoom 900 dipendenti, ma a maggio l’azienda aveva ricevuto 750 milioni (Di martedì 7 dicembre 2021) “Se sei coinvolto in questa call fai parte dello sfortunato gruppo che viene Licenziato”. Con queste parole dette via Zoom, 900 dipendenti di Better.com, hanno saputo di aver perso il loro lavoro. A comunicarglielo è stato Vishal Garg, l’amministratore delegato dell’azienda che opera nell’erogazione di mutui negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE: Meteo, ultima tregua L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) “Se sei coinvolto in questa call fai parte dello sfortunato gruppo che vieneto”. Con queste parole dette via, 900di Better.com, hanno saputo di aver perso il loro lavoro. A comunicarglielo è stato Vishal Garg, l’amministratore delegato delche opera nell’erogazione di mutui negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE: Meteo, ultima tregua L'articolo proviene da Inews.it.

