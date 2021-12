“L’ho chiesto agli autori”. Alex Belli e Soleil Sorge, prima della diretta la richiesta ‘choc’ al GF Vip (Di martedì 7 dicembre 2021) Alex Belli e Soleil Sorge sono i grandi protagonisti del GF Vip 6. Negli ultimi giorni, quel sentimento descritto come amicizia si è tramutato in altro e proprio l’attore di Centovetrine ha confessato di provare un sentimento forte per l’influencer italoamericana. “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha detto Alex Belli a Soleil Sorge. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo il nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021)sono i grandi protagonisti del GF Vip 6. Negli ultimi giorni, quel sentimento descritto come amicizia si è tramutato in altro e proprio l’attore di Centovetrine ha confessato di provare un sentimento forte per l’influencer italoamericana. “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha detto. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo il nuovo ...

