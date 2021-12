L'ex capo staff di Pence sta collaborando sull'assalto dei seguaci di Trump a Capitol Hill (Di martedì 7 dicembre 2021) Un muro di silenzio e di complicità contro le manovre della Casa Bianca in relazione al mezzo fallito golpe di Capitol Hill con il quale si sarebbe dovuto impedire l'elezione democratica di Joe Biden ... Leggi su globalist (Di martedì 7 dicembre 2021) Un muro di silenzio e di complicità contro le manovre della Casa Bianca in relazione al mezzo fallito golpe dicon il quale si sarebbe dovuto impedire l'elezione democratica di Joe Biden ...

Advertising

globalistIT : - Libero_Citt : @OrtigiaP @LegaSalvini @staff_M_Fedriga @matteosalvinimi Fazio sa come fare le scarpe all'avversario, sa chi deve i… - JenLawIta : RT @luckyredfilm: ?????Gli scienziati: @LeoDiCaprio e #JenniferLawrence ????La Presidente: #MerylStreep ?????Il Capo dello staff: @JonahHill ???L… - luckyredfilm : ?????Gli scienziati: @LeoDiCaprio e #JenniferLawrence ????La Presidente: #MerylStreep ?????Il Capo dello staff:… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Mentre a Milano si PavoneggiA, Roma risponde 'Pezzo per pezzo. Piccole azioni per Grandi Stipendi' Roberto Gualtieri f… -