Lewandowski: «Sono deluso per il 2° posto al Pallone d'Oro, da Messi solo parole vuote» (Di martedì 7 dicembre 2021) L’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi non è andata giù a Robert Lewandowski, che si è piazzato al secondo posto. Una scelta che ha fatto molto discutere il mondo del calcio, compreso il diretto interessato. “Non posso essere felice, anzi. Mi Sono sentito impotente – ha raccontato al canale polacco Kanal Sportowy – Essere così vicino, competere con Messi…ovviamente rispetto ciò che ha ottenuto e il modo in cui gioca. Già solo competere con lui dimostra il livello che ho raggiunto. Ma in realtà mi Sono sentito triste”. Nel corso del suo discorso, l’attaccante argentino ha reso omaggio il rivale, dichiarando che avrebbe meritato di vincere il Pallone d’Oro 2020, non assegnato da France Football a causa della pandemia. “Vorrei ... Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) L’assegnazione deld’Oro a Lionelnon è andata giù a Robert, che si è piazzato al secondo. Una scelta che ha fatto molto discutere il mondo del calcio, compreso il diretto interessato. “Non posso essere felice, anzi. Misentito impotente – ha raccontato al canale polacco Kanal Sportowy – Essere così vicino, competere con…ovviamente rispetto ciò che ha ottenuto e il modo in cui gioca. Giàcompetere con lui dimostra il livello che ho raggiunto. Ma in realtà misentito triste”. Nel corso del suo discorso, l’attaccante argentino ha reso omaggio il rivale, dichiarando che avrebbe meritato di vincere ild’Oro 2020, non assegnato da France Football a causa della pandemia. “Vorrei ...

