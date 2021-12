Letta si muove per Draghi al Quirinale. Dove vanno Renzi e Toti (Di martedì 7 dicembre 2021) Enrico Letta continua a dire che del presidente della Repubblica si parlerà a gennaio e smentisce tutti i retroscena dei giornali che gli attribuiscono questo o quel disegno per giungere all’elezione del successore di Sergio Mattarella. Ma nella realtà il segretario del Partito democratico si sta acconciando a preparare le condizioni per la candidatura di Mario Draghi. Del resto sarebbe difficile per qualsiasi leader dem imboccare una strada diversa dal momento che il più grande sponsor dell’andata al Quirinale del presidente del Consiglio è proprio l’attuale inquilino del Colle, il quale, al contrario dei partiti, ha ben chiaro il fatto che il prossimo non sarà un settennato facile e che quindi sarà necessario che alla presidenza ci sia una personalità di indiscussa autorevolezza. E anche a palazzo Chigi, Dove fino a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) Enricocontinua a dire che del presidente della Repubblica si parlerà a gennaio e smentisce tutti i retroscena dei giornali che gli attribuiscono questo o quel disegno per giungere all’elezione del successore di Sergio Mattarella. Ma nella realtà il segretario del Partito democratico si sta acconciando a preparare le condizioni per la candidatura di Mario. Del resto sarebbe difficile per qualsiasi leader dem imboccare una strada diversa dal momento che il più grande sponsor dell’andata aldel presidente del Consiglio è proprio l’attuale inquilino del Colle, il quale, al contrario dei partiti, ha ben chiaro il fatto che il prossimo non sarà un settennato facile e che quindi sarà necessario che alla presidenza ci sia una personalità di indiscussa autorevolezza. E anche a palazzo Chigi,fino a ...

