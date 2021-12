Letta non voleva Conte candidato alle suppletive Disperato tentativo del Pd di salvare l'Ulivo allargato (Di martedì 7 dicembre 2021) Dietro la rinuncia di Giuseppe Conte, ex premier e capo politico del Movimento 5 Stelle, alla corsa per le suppletive di Roma (collegio lasciato libero da Roberto Gualtieri, diventato sindaco di Roma) si cela l'ultimo, estremo, tentativo di salvare il progetto dell'Ulivo allargato, o... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 7 dicembre 2021) Dietro la rinuncia di Giuseppe, ex premier e capo politico del Movimento 5 Stelle, alla corsa per ledi Roma (collegio lasciato libero da Roberto Gualtieri, diventato sindaco di Roma) si cela l'ultimo, estremo,diil progetto dell', o... Segui su affaritaliani.it

Advertising

CarloCalenda : Perché il PD e Enrico Letta non hanno alcuna intenzione di trovare intese neanche in un collegio dove noi siamo la… - CarloCalenda : @la_kuzzo A Siena abbiamo lasciato campo libero a Letta. A Roma, a differenza della Raggi, al secondo turno ho vota… - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - PatriziaRiccia7 : RT @Ettore_Rosato: A chi si chiede che strada voglia intraprendere il #PD e con quali alleanze consiglio soffermarsi su parole di Conte “Ri… - VIGELLI : Conte si sta arrampicando sugli specchi come solito.. divaga.. tira fuori parole, cambia discorso.. conferma che Le… -